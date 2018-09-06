Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...

Додано: Нед 23 гру, 2018 20:55

alex34124 написав: За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией. За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией.

Нет, не совсем так. И рп отношения портят и жизнь в рп портится. И россияне потихоньку прозревают, многие начинают делать ноги из "страны духовных скреп", поток усиливается.Хотя по сравнению с Украиной там еще не ппц. Особенно в крупных городах и мацкве с Питером. Как-бы там искандеры не смеялись над санкциями, но они медленно, но уверенно делают свое дело.Свифт не отключают, потому что из невойскового воздействия - это "последний патрон". Реально, ну отключили свифт - дальше что? Если рп еще не подошла к тому порогу, когда это ее мгновенно доконает?Сейчас рп очень уверенно повторяет путь СССР.Касательно Украины...а что Украина сделала в первую очередь, чтобы за нее ХОТЕЛИ вступиться? Торговля с рп как шла так и идет. Мало того, еще в 2016-м (не в курсе как сейчас) шла взаимная торговля товарами военного назначения. Газ российский, хоть и "из Европы" (на самом деле просто платеж транзитом), но покупаем (это еще и ого-го как выгодно - прогнать через прокладки 25% недостающего газа, остальной украинский, свистеть, что европейский и по европейской цене ВЕСЬ, все 28 млрд. кубов, а не 8 недостающих). ахметов, благодаря рп имеет дешевый уголь (из дыр), который продает как африканский, американский и марсианский. Порох очень неплохо поладил с "патриотомдамбаса", все в доле.Липецкую фабрику на 3 год войны прикрыл. Уже хохмили на эту тему "Шел 1943 год, третий год ВОВ, товарищ сталин наконец-то закрыл чебуречную в Берлине, напротив Рейхстага".Продолжать можно до бесконечности.В военном плане, Украине помогают и будут помогать. В основном так, чтобы не воевать самим. Желательно, чтобы Украина не "дарила" эту помощь врагу. Как в Дебальцево.