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"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
У Росії серед населення зростає паніка через вказівку банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.
Дивися повний текст \"Накрила паніка\": в Росії забили на сполох через перевірку рахунків - ЗМІ
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R2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
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swan forever
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:02
swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
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Джон
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