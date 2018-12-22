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"Накрила паніка": в
Росії забили на сполох через...

"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

Пропонуємо до обговорення:
У Росії серед населення зростає паніка через вказівку банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.

Дивися повний текст \"Накрила паніка\": в Росії забили на сполох через перевірку рахунків - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:02

Re: "Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

  swan forever написав:Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:03

кредитного учреждения? Это значит если пересылка идет кредитных средств?
Juna
 
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