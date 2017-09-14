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"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
У Росії серед населення зростає паніка через вказівку банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.
Дивися повний текст \"Накрила паніка\": в Росії забили на сполох через перевірку рахунків - ЗМІ
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R2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
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swan forever
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:02
swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
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Джон
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Додано: Нед 23 гру, 2018 00:03
кредитного учреждения? Это значит если пересылка идет кредитных средств?
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Juna
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:13
Нет, это сленговое название банков. Контроль за всеми транзакциями, а не кредитными.
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De Bil
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:58
Скорей всего внимание возникает когда в течении месяца человек получает достаточно много платежей на свою карточку.
Например более 10 платежей по 5тыс.руб. в течении месяца на протяжении большого времени вызывает подозрение.
Ну как бы это всегда было, выявлялись абоненты которые используют счет физ. лица для неофициальной коммерции.
Налоговая всегда интересуется такими пользователями.
Как бы поэтому и принуждают население отказаться от наличных денег. Чтобы контролировать весь неофициальный заработок.
Помню лет 10 назад работал с google Adsense чеки обналичивал.
Тоже боялся налоговой и доходы от google Adsense заносил в декларацию.
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Yura_Gag
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Додано: Нед 23 гру, 2018 09:16
Джон написав: swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
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headshaker
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:55
swan forever якщо ти не бачиш різниці між Україною і расіськой, то швидше за все в росісьці ти і перебуваєш
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olexiy_ogryzko
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:33
headshaker написав: Джон написав: swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
может стоит сначала прочитать статью прежде чем писать? как помогут (а главное - зачем их открывать покупателю) в решении этой проблемы ваши бизнес-счета
В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод, и без достаточного, по мнению кредитного учреждения, экономического обоснования, отказывают в переводе
если у меня на счету лежат деньги с которых уплачены налоги то какое дело банку кому я перевожу свои деньги (если это конечно не покупка запрещенных к свободному обороту предметов и т.д.). Как я могу обосновать к примеру покупку на ЛОХе? Надеюсь наши керманычи не скопируют в очередной раз законы с северного соседа.
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RomanTik
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