"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

Додано: Нед 23 гру, 2018 14:33

headshaker написав: Джон написав: swan forever написав: Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас. Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас. все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом. все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.

А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы? А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?

В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод, и без достаточного, по мнению кредитного учреждения, экономического обоснования, отказывают в переводе

может стоит сначала прочитать статью прежде чем писать? как помогут (а главное - зачем их открывать покупателю) в решении этой проблемы ваши бизнес-счетаесли у меня на счету лежат деньги с которых уплачены налоги то какое дело банку кому я перевожу свои деньги (если это конечно не покупка запрещенных к свободному обороту предметов и т.д., но опять таки - это дело правоохранительных органов, а никак не банка). Как я могу обосновать к примеру покупку на ЛОХе? Надеюсь наши керманычи не скопируют в очередной раз законы с северного соседа.