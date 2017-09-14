RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Накрила паніка": в
Росії забили на сполох через...

"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

Пропонуємо до обговорення:
У Росії серед населення зростає паніка через вказівку банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.

Дивися повний текст \"Накрила паніка\": в Росії забили на сполох через перевірку рахунків - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 27.05.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:02

Re: "Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

  swan forever написав:Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
Джон
 
Повідомлень: 790
З нами з: 16.03.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:03

кредитного учреждения? Это значит если пересылка идет кредитных средств?
Juna
 
Повідомлень: 268
З нами з: 27.10.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:13

Нет, это сленговое название банков. Контроль за всеми транзакциями, а не кредитными.
De Bil
 
Повідомлень: 332
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:58

Скорей всего внимание возникает когда в течении месяца человек получает достаточно много платежей на свою карточку.
Например более 10 платежей по 5тыс.руб. в течении месяца на протяжении большого времени вызывает подозрение.
Ну как бы это всегда было, выявлялись абоненты которые используют счет физ. лица для неофициальной коммерции.
Налоговая всегда интересуется такими пользователями.

Как бы поэтому и принуждают население отказаться от наличных денег. Чтобы контролировать весь неофициальный заработок.

Помню лет 10 назад работал с google Adsense чеки обналичивал.
Тоже боялся налоговой и доходы от google Adsense заносил в декларацию. :roll:
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 13.04.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:16

  Джон написав:
  swan forever написав:Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.

А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
headshaker
 
Повідомлень: 825
З нами з: 08.05.15
Подякував: 757 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:55

swan forever якщо ти не бачиш різниці між Україною і расіськой, то швидше за все в росісьці ти і перебуваєш
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:33

  headshaker написав:
  Джон написав:
  swan forever написав:Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.

А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?

может стоит сначала прочитать статью прежде чем писать? как помогут (а главное - зачем их открывать покупателю) в решении этой проблемы ваши бизнес-счета
В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод, и без достаточного, по мнению кредитного учреждения, экономического обоснования, отказывают в переводе

если у меня на счету лежат деньги с которых уплачены налоги то какое дело банку кому я перевожу свои деньги (если это конечно не покупка запрещенных к свободному обороту предметов и т.д., но опять таки - это дело правоохранительных органов, а никак не банка). Как я могу обосновать к примеру покупку на ЛОХе? Надеюсь наши керманычи не скопируют в очередной раз законы с северного соседа.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5451 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:25

  headshaker написав:А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?

Смотря сколько ты зарабатываешь.
Juna
 
Повідомлень: 268
З нами з: 27.10.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, zloy_ukr і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 427, 428, 429
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4280 222398
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 17:18
19yuriy91
Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...
R2 » Суб 22 гру, 2018 18:17
5 174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 15:03
Skypups
"Богдан" передала армії ще 20 вантажівок "Богдан 6317"...
R2 » Суб 22 гру, 2018 09:45
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 10:23
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.