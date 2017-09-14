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"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:27
RomanTik написав:
Надеюсь наши керманычи не скопируют в очередной раз законы с северного соседа.
это же план "Шатун"! Которым угрожали Украине а так и не случился. Скандал с Приватом был а на самом деле все брехня была тогда.
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Juna
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