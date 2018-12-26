"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...

Додано: Нед 23 гру, 2018 15:44

headshaker Отвечу Вам "из-за поребрика".

Первое. Шли бы уплаченные налоги на благое дело, так и можно было бы их платить с чувством, что все делаешь правильно. Однако, есть понимание, что тратятся они на разжигание войн и на создание коррупционных схем по всему миру.

[b]Второе. Пенсионное страхование-22 %, социальное страхование-2,9 %, медицинское страхование-5,1 %, НДФЛ (налог с заработной платы) -13 %. Таким образом, к выдаче на руки работник имеет 62,1 %. Казалось бы, это зарплата "чистыми" и все эти деньги твои. Но не тут-то было. Уплата НДС всегда ложится на конечного покупателя. Практически, при любой покупке товара покупатель уплачивает НДС - 20%, либо явно в виде налога, либо при покупке товара без НДС, это налог все равно "вшит" в цену, поскольку, торгующая организация закупила товар с НДС.

Допустим, Ваши коллеги, в знак глубочайшего уважения, со своих честно заработанных, уплатив все налоги, скинулись и купили для Вас подарок - автомобиль. При этом они уплатили НДС-20%, а Вы получили доход и должны уплатить 13% с него (а ведь Ваши коллеги уже уплатили с этой суммы 13%), далее подарок Вам пришелся не по душе и Вы его решили продать, - вуаля!, - Вы опять получили доход, и опять задолжали государству. И это все с той же самой начальной суммы, с которой Ваши коллеги уже уплатили все налоги.