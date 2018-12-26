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"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
У Росії серед населення зростає паніка через вказівку банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.
Дивися повний текст \"Накрила паніка\": в Росії забили на сполох через перевірку рахунків - ЗМІ
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Додано: Нед 23 гру, 2018 00:03
кредитного учреждения? Это значит если пересылка идет кредитных средств?
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Juna
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:13
Нет, это сленговое название банков. Контроль за всеми транзакциями, а не кредитными.
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De Bil
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:58
Скорей всего внимание возникает когда в течении месяца человек получает достаточно много платежей на свою карточку.
Например более 10 платежей по 5тыс.руб. в течении месяца на протяжении большого времени вызывает подозрение.
Ну как бы это всегда было, выявлялись абоненты которые используют счет физ. лица для неофициальной коммерции.
Налоговая всегда интересуется такими пользователями.
Как бы поэтому и принуждают население отказаться от наличных денег. Чтобы контролировать весь неофициальный заработок.
Помню лет 10 назад работал с google Adsense чеки обналичивал.
Тоже боялся налоговой и доходы от google Adsense заносил в декларацию.
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Yura_Gag
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Додано: Нед 23 гру, 2018 09:16
Джон написав: swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
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headshaker
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:55
swan forever якщо ти не бачиш різниці між Україною і расіськой, то швидше за все в росісьці ти і перебуваєш
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olexiy_ogryzko
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:33
headshaker написав: Джон написав: swan forever написав:
Учитывая то, что у нас тупо копируют росиську, аналогичное будет и у нас.
все зависит от марта месяця.. если не поменют бизнес-партнера то скорее всего да. Тотальный контроль за каждым карманом.
А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
может стоит сначала прочитать статью прежде чем писать? как помогут (а главное - зачем их открывать покупателю) в решении этой проблемы ваши бизнес-счета
В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод, и без достаточного, по мнению кредитного учреждения, экономического обоснования, отказывают в переводе
если у меня на счету лежат деньги с которых уплачены налоги то какое дело банку кому я перевожу свои деньги (если это конечно не покупка запрещенных к свободному обороту предметов и т.д., но опять таки - это дело правоохранительных органов, а никак не банка). Как я могу обосновать к примеру покупку на ЛОХе? Надеюсь наши керманычи не скопируют в очередной раз законы с северного соседа.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:44
headshaker Отвечу Вам "из-за поребрика".
Первое. Шли бы уплаченные налоги на благое дело, так и можно было бы их платить с чувством, что все делаешь правильно. Однако, есть понимание, что тратятся они на разжигание войн и на создание коррупционных схем по всему миру.
[b]Второе. Пенсионное страхование-22 %, социальное страхование-2,9 %, медицинское страхование-5,1 %, НДФЛ (налог с заработной платы) -13 %. Таким образом, к выдаче на руки работник имеет 62,1 %. Казалось бы, это зарплата "чистыми" и все эти деньги твои. Но не тут-то было. Уплата НДС всегда ложится на конечного покупателя. Практически, при любой покупке товара покупатель уплачивает НДС - 20%, либо явно в виде налога, либо при покупке товара без НДС, это налог все равно "вшит" в цену, поскольку, торгующая организация закупила товар с НДС.
Допустим, Ваши коллеги, в знак глубочайшего уважения, со своих честно заработанных, уплатив все налоги, скинулись и купили для Вас подарок - автомобиль. При этом они уплатили НДС-20%, а Вы получили доход и должны уплатить 13% с него (а ведь Ваши коллеги уже уплатили с этой суммы 13%), далее подарок Вам пришелся не по душе и Вы его решили продать, - вуаля!, - Вы опять получили доход, и опять задолжали государству. И это все с той же самой начальной суммы, с которой Ваши коллеги уже уплатили все налоги.
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olegshugar
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:25
headshaker написав:
А в чем проблема? Не занимайтесь коммерцией мимо кассы, используйте бизнес-счета, платите налоги, и счастье Вам будет. Или налоги платят только дураки и трусы?
Смотря сколько ты зарабатываешь.
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Juna
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:54
Juna "....если граждан заставляют платить за образование и медицинское обслуживание,пенсию накапливать из собственных средств,комм.услуги оплачивать полностью по рыночной цене,то зачем такое государство?С какой стати я должен платить налоги и содержать безумную армию чиновников?Я всегда на всех уровнях говорил,что здравоохранение,образование и наука должны обеспечиваться из бюджета.Если государство сваливает эту заботу на нас самих,пусть оно исчезнет,нам будет гораздо легче!" (Ж.И.Алфёров,российский учённый,лауреат Нобелевской премии.)
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chumakcm1430
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