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"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13
headshaker написав:
платите налоги, и счастье Вам будет.
счастье то будет а вот прибыли скорее всего нет)).
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Джон
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:17
chumakcm1430 написав:
.если граждан заставляют платить за образование и медицинское обслуживание,пенсию накапливать из собственных средств,комм.услуги оплачивать полностью по рыночной цене,то зачем такое государство?
ну да керманычам бы стоило - или трусы надеть или крестик снять-- а то медицины плати налог, окей - но тогда почему ее делают платной? Сделайте полностью частной тогда и не берите налоги.
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Джон
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:23
Насчет НАКРЫЛА ПАНИКА-ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:23
Волгарь написав:
Насчет НАКРЫЛА ПАНИКА-ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ
Ты еще как страус - засунь голову в землю, чтобы не наблюдать плохих новостей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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