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Amazon випадково відправила
користувачу 1700 чужих...

Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26

Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих голосових записів, зроблених голосовим помічником Alexa. Про це пише німецький журнал Heise.

Дивися повний текст Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих аудіозаписів, зроблених Alexa.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26

Ишо? Акции Амазоне в д***?
hodkonem36
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