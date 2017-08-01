|
|
Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих голосових записів, зроблених голосовим помічником Alexa. Про це пише німецький журнал Heise.
Дивися повний текст Amazon випадково відправила користувачу 1700 чужих аудіозаписів, зроблених Alexa
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86319
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26
Ишо? Акции Амазоне в д***?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему