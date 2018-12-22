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Супрун: з нового року ліки
можна буде повертати в аптеки

Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:47

Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки

Пропонуємо до обговорення:
Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті.

Дивися повний текст Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:47

а где гарантия что не нарушались условия хранения? к примеру некоторые лекарства нужно хранить при низкой температуре, но ни в коем случае не подвергать заморозке. и как узнать что человек решил возвратить потому что случайно заморозил, как это проверить? в общем еще один маразматический закон от "рехворматоров".
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:09

RomanTik,
думаю аптеки и фармацевты без тебя разберутся что и по какой цене принимать
redmax11
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