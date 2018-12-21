Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті.
Дивися повний текст Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:47
Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун: з нового року ліки можна буде повертати в аптеки.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:47
а где гарантия что не нарушались условия хранения? к примеру некоторые лекарства нужно хранить при низкой температуре, но ни в коем случае не подвергать заморозке. и как узнать что человек решил возвратить потому что случайно заморозил, как это проверить? в общем еще один маразматический закон от "рехворматоров".
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:09
RomanTik,
думаю аптеки и фармацевты без тебя разберутся что и по какой цене принимать
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