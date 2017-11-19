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70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість учасників поточного опитування Банку Англії в Twitter заявили, що з усіх форм грошових подарунків на Різдво вони бажають отримати цифрову валюту.
Дивися повний текст 70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в подарунок на Різдво - опитування
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Додано: Нед 23 гру, 2018 00:06
...и перехать жить в Украину :)
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