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70% респондентів віддають
перевагу криптовалюті в...

70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:06

70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість учасників поточного опитування Банку Англії в Twitter заявили, що з усіх форм грошових подарунків на Різдво вони бажають отримати цифрову валюту.

Дивися повний текст 70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в подарунок на Різдво - опитування.
R2
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...и перехать жить в Украину :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:15

Re: 70% респондентів віддають перевагу криптовалюті в...

Криптовалютчики обратно рекламные статьи заказывают.
p_a_l
 
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