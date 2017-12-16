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У Казахстані жінку оштрафовано
на $1,3 тис. за коробку...

У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:54

У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканку Петропавловська на півночі Казахстану суд засудив до штрафу в 481 тис. тенге ($1,3 тис.) за подаровану чиновнику коробку цукерок.

Дивися повний текст У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку цукерок у подарунок чиновнику.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:54

Ну так за дачу взятки тоже есть статья, как и за приём взятки. Если бы и в Украине за дач взятки срок давали, то и меньше всяких "подарков" бы несли.
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