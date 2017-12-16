Мешканку Петропавловська на півночі Казахстану суд засудив до штрафу в 481 тис. тенге ($1,3 тис.) за подаровану чиновнику коробку цукерок.
Дивися повний текст У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку цукерок у подарунок чиновнику.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 03:54
У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Казахстані жінку оштрафовано на $1,3 тис. за коробку цукерок у подарунок чиновнику.
Додано: Нед 23 гру, 2018 03:54
Ну так за дачу взятки тоже есть статья, как и за приём взятки. Если бы и в Украине за дач взятки срок давали, то и меньше всяких "подарков" бы несли.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:24
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:37
Технически - да. Логически, коробка конфет стоит 600 тенге (44 гривни)... Ну какая это взятка?
Интересна здесь цена: 45 гривень за коробку Рафаэлло.
У нас 80 гривень.
И это наводит на определенные мысли Ведь, если это не ошибка, а такая разница в стоимости как раз из-за коррупционной наценки, тогда я за то, чтоб коробку конфет, да даже подаренный сникерс - считать взяткой
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:49
Почему вы не благодарите в таком виде, к примеру дворника, который убрал стекло, оно бы могло стать причиной пореза и смерти человека. А где благодарность водителю метро, поезда, троллейбуса? Он же мог в аварию попасть. Вы всех, кто выполняет свою работу, благодарите? Получается что надо ВСЕХ благодарить в виде взяток. После таких "благодарностей" мне в налоговой во времена Ющенко, когда хотел декларацию о доходах ФОП сдать, с ходу сказали "а где Ваш подарок нам? Не порядок".
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