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У Німеччині закрили
останню вугільну шахту

У Німеччині закрили останню вугільну шахту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:56

У Німеччині закрили останню вугільну шахту

Пропонуємо до обговорення:
В Рурській області Німеччини офіційно припинила роботу остання вугільна шахта країни "Проспер Ганіель".

Дивися повний текст У Німеччині закрили останню вугільну шахту.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:57

Дешевле прокупать в других странах. Молодцы немцы.
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