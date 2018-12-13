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Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції стосовно РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 04:14
Пропонуємо до обговорення:
Заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів, а також товарів подвійного призначення.
Дивися повний текст Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції стосовно РФ
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Додано: Нед 23 гру, 2018 04:14
Почему Украина не поддерживает санкции с Россией?
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Суб 15 гру, 2018 15:45
Джон