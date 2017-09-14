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Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 04:15
Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, найбільше українців працює в Польщі - близько 2 млн осіб.
Дивися повний текст Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі
.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 04:15
Амбец, треть населения не нашло достойной работы в Украине.
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