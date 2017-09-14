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Рева повідомив, скільки українців
працюють за кордоном...

Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 04:15

Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном...

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, найбільше українців працює в Польщі - близько 2 млн осіб.

Дивися повний текст Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 04:15

Амбец, треть населения не нашло достойной работы в Украине.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:19

  link654 написав:Амбец, треть населения не нашло достойной работы в Украине.

Со слов Ревы это наш работодатель виновен. Мало зарплаты платит. Государство тут типа ни причем.
p_a_l
 
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