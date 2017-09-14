За словами міністра, найбільше українців працює в Польщі - близько 2 млн осіб.
Дивися повний текст Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 04:15
Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном...
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Дивися повний текст Рева повідомив, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:19
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