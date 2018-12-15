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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 07:51

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).
R2
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