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Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.
Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування)
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