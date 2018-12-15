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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 07:51

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:03

1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла.
2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove
Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся.
Подытожим
Дано: 40 млн населения
Уже работают за рубежом - 10 млн
Хотят выехать - 20% от оставшихся
Считаем
40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн)
Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 23 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).

Не хотят, потому что уже выехали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:04

На то они и "опросы", чтобы выдавать желаемое за действительное. Главнейший показатель деятельности власти - отток населения. Если он происходит, значит жить в стране невозможно. По другим опросам всё обстоит с точностью наоборот. Самая большая группа, 37% - это те кто хотел бы выехать, но не имеет возможности.
Не думаю, что за два последних года реформаторы смогли переломить ситуацию:

http://www.lcmedia.com.ua/news/17617-ue ... tsev-opros
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:00

  Вкладчик1234 написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).

Не хотят, потому что уже выехали


Согласен. Явная ошибка выборки - спрашивают тех, кто предпочел остаться, в стране, в которой 12 из 42 млн человек перманентно находятся в трудовой эмиграции.

Если правильно взвесить с учетом фактора эмигрантов, имеем следующие цифры.

Из 42 млн населения:
12 млн (28%) уже уехали;
3,9 млн (9%) хотят уехать на время;
2,1 млн (5%) хотят уехать навсегда;
18,9 млн (45%) не хотят уезжать;
5,1 млн (13%) не определились с ответом.

Итого уже уехавших и желающих уехать - 42%, нежелающих уехать - 45%, раздумывающих - 13%.

На демографию разложить сложно - недостаточно данных, то если принять за аксиому, что пенсионеры (12 млн) не являются желающими уехать, то среди детей, молодежи и взрослых, не достигших пенсионного возраста, доля уехавших, либо желающих уехать, составляет тяжело вообразимые 60%!

PS: antey1969, в выводах, де-факто, повторил вас, но разложил по-другому
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

Тема про те, що українці не хочуть виїжджати за кордон. Висновок зрадофілів - опитували пенсіонерів, бо всі інші вже виїхали. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:20

а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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