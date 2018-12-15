Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Додано: Нед 23 гру, 2018 17:26

lapay написав: Вони всі повернуться на вибори.

Вони всі повернуться на вибори.

lapay написав: Для читачів, а не графоманів.

Для читачів, а не графоманів.

lapay написав: Тут, працюючи на двох роботах, не міг 12к гривень заробити. За Януковича ще гірше заробляли, якщо що... Тут, працюючи на двох роботах, не міг 12к гривень заробити. За Януковича ще гірше заробляли, якщо що...

Разве что их бюллетени проголосуют, а не они самиВот вы и попались на раскрытии избирательной "технологии" - так власть будет объяснять разницу между результатами выборов и соцопросов. Надеюсь, вас за это не лишат новогодней премииСо всем вы слабы в статистике. В исследовании Центра Разумкова генеральная совокупность - украинцы на территории Украины, притом, что предмет исследования - оценка желания уехать, а уже уехавших - 12 млн человек. Погрешность выборки сразу +28% (1 - 12 / 42)! Далее - в статье результаты есть по выборке в целом, и по одному возрастному сегменту (которых всего более 2-х).И как с этими вводными оценить, сколько уехало и хочет уехать во всех возрастных группах, исключая пенсионную? Без гипотез - никак. Вот я и сделал предположение (безусловно, с какой-то погрешностью), что все пенсионеры - не хотят.Вы по собственному примеру будете делать общие выводы? Еще одно свидетельство того, что статистика для вас - темный лес. Есть статистические данные, свидетельствующие о том, что средние доходы украинцев с учетом их покупательной способности, до сих пор, на 5-м году "нового курса", на 18% ниже, чем в 2013.