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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 07:51

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:03

1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла.
2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove
Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся.
Подытожим
Дано: 40 млн населения
Уже работают за рубежом - 10 млн
Хотят выехать - 20% от оставшихся
Считаем
40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн)
Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 23 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).

Не хотят, потому что уже выехали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:04

На то они и "опросы", чтобы выдавать желаемое за действительное. Главнейший показатель деятельности власти - отток населения. Если он происходит, значит жить в стране невозможно. По другим опросам всё обстоит с точностью наоборот. Самая большая группа, 37% - это те кто хотел бы выехать, но не имеет возможности.
Не думаю, что за два последних года реформаторы смогли переломить ситуацию:

http://www.lcmedia.com.ua/news/17617-ue ... tsev-opros
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:00

  Вкладчик1234 написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не планують виїжджати з країни за кордон.

Дивися повний текст Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни (опитування).

Не хотят, потому что уже выехали


Согласен. Явная ошибка выборки - спрашивают тех, кто предпочел остаться, в стране, в которой 12 из 42 млн человек перманентно находятся в трудовой эмиграции.

Если правильно взвесить с учетом фактора эмигрантов, имеем следующие цифры.

Из 42 млн населения:
12 млн (28%) уже уехали;
3,9 млн (9%) хотят уехать на время;
2,1 млн (5%) хотят уехать навсегда;
18,9 млн (45%) не хотят уезжать;
5,1 млн (13%) не определились с ответом.

Итого уже уехавших и желающих уехать - 42%, нежелающих уехать - 45%, раздумывающих - 13%.

На демографию разложить сложно - недостаточно данных, то если принять за аксиому, что пенсионеры (12 млн) не являются желающими уехать, то среди детей, молодежи и взрослых, не достигших пенсионного возраста, доля уехавших, либо желающих уехать, составляет тяжело вообразимые 60%!

PS: antey1969, в выводах, де-факто, повторил вас, но разложил по-другому
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:06

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

Тема про те, що українці не хочуть виїжджати за кордон. Висновок зрадофілів - опитували пенсіонерів, бо всі інші вже виїхали. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:20

а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:33

  lapay написав:Тема про те, що українці не хочуть виїжджати за кордон. Висновок зрадофілів - опитували пенсіонерів, бо всі інші вже виїхали. :)


И тут зрадофилы виноваты? :mrgreen: Или Центр Разумкова таки учет голоса уже уехавших, опросив их в Польше, РФ, Италии и Португалии?..

Я в принципе согласен, что такой формат был бы более качественным, и показал бы, что большинство украинцев НЕ хотят уезжать, несмотря на то, что уезжают! Ведь на самом деле не так просто бросить здесь детей и/или родителей, друзей и профессию. Наверняка, немногие реально хотели себе такой судьбы...

Интересно, эти выводы больше бы устроили "свидетелей перемоги"?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:55

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  zРадио написав:Или Центр Разумкова таки учет голоса уже уехавших, опросив их в Польше, РФ, Италии и Португалии?..

Вони всі повернуться на вибори. ;)
Ви хоч статтю читали? Інакше, звідки оце:
На демографию разложить сложно - недостаточно данных, то если принять за аксиому, что пенсионеры (12 млн) не являются желающими уехать, то среди детей, молодежи и взрослых, не достигших пенсионного возраста, доля уехавших, либо желающих уехать, составляет тяжело вообразимые 60%!

Для читачів, а не графоманів, чорним по білому:
За його словами, тривожним є той факт, що серед молоді до 29 років частка охочих виїхати становить 47%, проти 38% тих, хто цього не хоче.

Я жінчиним родичам навіть гроші позичав, щоб поїхали, заробили копійку. Один поїхав в Польщу раз і більше не хоче, другий у Франції заробляє 1,5к євро, завтра прийде в гості, віддасть борг, але скучає за сім'єю. Тут, працюючи на двох роботах, не міг 12к гривень заробити. За Януковича ще гірше заробляли, якщо що...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:26

  lapay написав:Вони всі повернуться на вибори. ;)

:shock:

Разве что их бюллетени проголосуют, а не они сами :mrgreen: Вот вы и попались на раскрытии избирательной "технологии" - так власть будет объяснять разницу между результатами выборов и соцопросов. Надеюсь, вас за это не лишат новогодней премии :mrgreen:

  lapay написав:Для читачів, а не графоманів.


Со всем вы слабы в статистике. В исследовании Центра Разумкова генеральная совокупность - украинцы на территории Украины, притом, что предмет исследования - оценка желания уехать, а уже уехавших - 12 млн человек. Погрешность выборки сразу +28% (1 - 12 / 42)! Далее - в статье результаты есть по выборке в целом, и по одному возрастному сегменту (которых всего более 2-х).

И как с этими вводными оценить, сколько уехало и хочет уехать во всех возрастных группах, исключая пенсионную? Без гипотез - никак. Вот я и сделал предположение (безусловно, с какой-то погрешностью), что все пенсионеры - не хотят.

  lapay написав:Тут, працюючи на двох роботах, не міг 12к гривень заробити. За Януковича ще гірше заробляли, якщо що...


Вы по собственному примеру будете делать общие выводы? Еще одно свидетельство того, что статистика для вас - темный лес. Есть статистические данные, свидетельствующие о том, что средние доходы украинцев с учетом их покупательной способности, до сих пор, на 5-м году "нового курса", на 18% ниже, чем в 2013.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/18/643673/
zРадио
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