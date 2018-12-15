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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:49

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  zРадио написав:а уже уехавших - 12 млн человек

А чого не 21? Нє, ну якщо в 12 входять окуповані території і 5, які висять ще з 1991 року, тоді погоджусь на 12. :)
  zРадио написав:Вы по собственному примеру будете делать общие выводы?

Так Ви ж робити, на основі своєї чуйки. :)
  zРадио написав:Есть статистические данные, свидетельствующие о том, что средние доходы украинцев с учетом их покупательной способности, до сих пор, на 5-м году "нового курса", на 18% ниже, чем в 2013.

Є, візьмемо опитування 2012 року:
91% українських фахівців з вищою освітою мають чіткий намір емігрувати або ж розглядають перспективи працевлаштування за кордоном.

Це з'ясувала компанія HeadHunter в ході анонімного опитування шукачів роботи на сайті hh.ua.

Найпривабливішими для еміграції вважають країни Європи (63%), США або Канаду (42%), Австралію (20%) та Росію (14%)
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ponad-90-molodi ... ordon.html

Воно, звісно, 2012 вже доісторичний період, та все ж...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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