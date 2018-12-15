Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла. 2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев... https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся. Подытожим Дано: 40 млн населения Уже работают за рубежом - 10 млн Хотят выехать - 20% от оставшихся Считаем 40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн) Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
+1. Дополнение. Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.
Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !
Surfer написав:Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !
Если предлагаете не учитывать уехавших, давайте не учитывать...нигде!
Уменьшим официальные данные по населению с 42 млн до 30 млн, обозначим для себя, что из них "всего то" еще 6 млн хотят уехать (их тоже через 3-5 лет по вашей логике учитывать не будем), и вуаля.
24 млн - вот это будет "зачет".
Нет уж - давайте за людей бороться, в том числе за тех, кто уже уехал. А чтобы это сделать, нужно для начала осознать реальный масштаб проблемы, не так ли?..