Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Додано: Пон 24 гру, 2018 01:06

Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !