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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:49

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  zРадио написав:а уже уехавших - 12 млн человек

А чого не 21? Нє, ну якщо в 12 входять окуповані території і 5, які висять ще з 1991 року, тоді погоджусь на 12. :)
  zРадио написав:Вы по собственному примеру будете делать общие выводы?

Так Ви ж робити, на основі своєї чуйки. :)
  zРадио написав:Есть статистические данные, свидетельствующие о том, что средние доходы украинцев с учетом их покупательной способности, до сих пор, на 5-м году "нового курса", на 18% ниже, чем в 2013.

Є, візьмемо опитування 2012 року:
91% українських фахівців з вищою освітою мають чіткий намір емігрувати або ж розглядають перспективи працевлаштування за кордоном.

Це з'ясувала компанія HeadHunter в ході анонімного опитування шукачів роботи на сайті hh.ua.

Найпривабливішими для еміграції вважають країни Європи (63%), США або Канаду (42%), Австралію (20%) та Росію (14%)
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ponad-90-molodi ... ordon.html

Воно, звісно, 2012 вже доісторичний період, та все ж...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:21

Не на что...
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:14

  antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла.
2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove
Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся.
Подытожим
Дано: 40 млн населения
Уже работают за рубежом - 10 млн
Хотят выехать - 20% от оставшихся
Считаем
40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн)
Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!


+1.
Дополнение.
Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:06

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:09

Власть потирает ладошки- овцы целы и волки сыты. Сейчас подсуетятся и запустят упряжки в германию
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 01:32

  Surfer написав:Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !


Если предлагаете не учитывать уехавших, давайте не учитывать...нигде!

Уменьшим официальные данные по населению с 42 млн до 30 млн, обозначим для себя, что из них "всего то" еще 6 млн хотят уехать (их тоже через 3-5 лет по вашей логике учитывать не будем), и вуаля.

24 млн - вот это будет "зачет".

Нет уж - давайте за людей бороться, в том числе за тех, кто уже уехал. А чтобы это сделать, нужно для начала осознать реальный масштаб проблемы, не так ли?..
zРадио
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