Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Додано: Пон 24 гру, 2018 02:12

zРадио написав: Surfer написав: Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет ! Какой то бред у коментаторов , зачем то пытающихся включить в опрос мнение тех кто уже уехал. Опрашивать тех кто уехал 1 год назад ? А уехавших 2, 5, 10, 100 лет назад опрашивать тоже будем ? Есть шанс еще круче подправить манипулятивную статистику коментаторов. Они УЖЕ уехали, поэтому они не могут иметь планов уехать из страны еще раз - как дважды войти в реку. Они могут хотеть или остаться за рубежом или вернуться , вопрос к выехавшим о их желании выехать еще раз - это совершенно не к ним и есть форменный бред. И на этом строятся прочие манипуляции - в общем массовый незачет !



Если предлагаете не учитывать уехавших, давайте не учитывать...нигде!



Уменьшим официальные данные по населению с 42 млн до 30 млн, обозначим для себя, что из них "всего то" еще 6 млн хотят уехать (их тоже через 3-5 лет по вашей логике учитывать не будем), и вуаля.



24 млн - вот это будет "зачет".



Нет уж - давайте за людей бороться, в том числе за тех, кто уже уехал. А чтобы это сделать, нужно для начала осознать реальный масштаб проблемы, не так ли?.. Если предлагаете не учитывать уехавших, давайте не учитывать...нигде!Уменьшим официальные данные по населению с 42 млн до 30 млн, обозначим для себя, что из них "всего то" еще 6 млн хотят уехать (их тоже через 3-5 лет по вашей логике учитывать не будем), и вуаля.24 млн - вот это будет "зачет".Нет уж - давайте за людей бороться, в том числе за тех, кто уже уехал. А чтобы это сделать, нужно для начала осознать реальный масштаб проблемы, не так ли?..

Нет уж , выводы - выводами а статистика статистикой, и нечего опять манипулировать.это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад - на мертвых душах еще круче "картинку" нарисовать можно.В опросе учавстовало не 42 не 50 не 30 и даже не 24 млн. В опросе учавствовала лишь репрезентативная выборка в "2021 респондент во всех областях Украины кроме окупированных". А вот по отношению у УЖЕ УЕХАВШИМ вопрос о намерении выехать из Украины - абсурд по определению. И формально их ответ должен быть "НЕТ" - поскольку они второй раз выехать из Украины в принципе не могут, не вернувшись. Поэтому мнение уже выехавших в данном опросе действительно нерепрезентативны. Как и манипуляции "коментаторов" основанные на обратном.И не надо никого возвращать - это очередной бред. Каждый волен жить там где он хочет. Давайте еще железный занавес построим - чтобы никто сбежать не смог. Уезжающие из страны - лишь следствие, исправлять надо причины. "Возвращать" - это крайне абстрактная, слабореализуемая, и самое главное - вторичная и подчиненная задача другим куда более насущным и очевидным проблеммам.