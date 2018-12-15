Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла. 2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев... https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся. Подытожим Дано: 40 млн населения Уже работают за рубежом - 10 млн Хотят выехать - 20% от оставшихся Считаем 40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн) Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
+1. Дополнение. Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.
На деле, из оставшихся 10 млн у трех четвертей будет возраст за 40. Кстати, заметил в этом году, что большинство кассиров в АТБ, Эко-маркете и Форе у нас в районе предпенсионного, а то и пенсионного возраста. Новус и Ашан пока держатся
Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.