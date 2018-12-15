Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла. 2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев... https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся. Подытожим Дано: 40 млн населения Уже работают за рубежом - 10 млн Хотят выехать - 20% от оставшихся Считаем 40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн) Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
+1. Дополнение. Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.
На деле, из оставшихся 10 млн у трех четвертей будет возраст за 40. Кстати, заметил в этом году, что большинство кассиров в АТБ, Эко-маркете и Форе у нас в районе предпенсионного, а то и пенсионного возраста. Новус и Ашан пока держатся
Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.
rjkz написав:Боюсь, что реальный масштаб проблемы можно будет осознать, когда прекратится массовый свал и внимательно посмотрев на оставшихся мы увидим стариков, детей и армию чиновников, которые не смогут ничего делать вне Украины, да и незачем оно им. "Нас и здесь неплохо кормят"(С).
Мені здається що ти помиляєшся - дітей до того моменту вже позабирають. І нових вже будуть там народжувати, аби отримати громадянство. Армія - люди ризикуючи життям отримують з/п в 8-10 тис грн. Вважаю, що вони підтримають народ. І будуть його супроводжувати. Залишається пенсія і кормушка - але тут виникає гарна можливість розпочати легальний продаж землі, про який так сладко співають. Тому, зважаючи на темпи, років через 20 - країни вже не буде. Тупо продадуть чиновники, щоб платити собі з/п.
RomanTik написав:а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.
Скажите. Ваши комментарии удаляют? Мои да. Вот вам и ответ.
Я наверное поддержу инициативу. Обращаюсь к администрации/модераторам с просьбой организации опроса по демографическому прогнозу и настроений. Может быть вид его стоит обсудить. На мой взгляд, война - это "прямая и явная угроза", а такая ситуация с демографией - это то, что гарантировано приведет к краху государства в течении пары десятков лет, но тогда делать что-то будет уже поздно.
Мені здається, що навряд чи хтось буде проти. Але, дійсно, коли видаляють коменти з форуму - ніхто не дає гарантії, що кількість голосів теж не буде корегуватися. А голосувати про те, що на цей момент не показує признаків життя (послуги банків) - навряд чи, результати цікаві комусь, окрім організаторів.