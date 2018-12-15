Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Додано: Пон 24 гру, 2018 14:24

Surfer написав: это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад

это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад

Surfer написав: В опросе учавствовала лишь репрезентативная выборка в "2021 респондент во всех областях Украины кроме окупированных"

В опросе учавствовала лишь репрезентативная выборка в "2021 респондент во всех областях Украины кроме окупированных"

Surfer написав: И не надо никого возвращать - это очередной бред. Каждый волен жить там где он хочет. Давайте еще железный занавес построим - чтобы никто сбежать не смог. Уезжающие из страны - лишь следствие, исправлять надо причины. И не надо никого возвращать - это очередной бред. Каждый волен жить там где он хочет. Давайте еще железный занавес построим - чтобы никто сбежать не смог. Уезжающие из страны - лишь следствие, исправлять надо причины.

Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет. В знаменателе у меня 42 млн (данные на сегодня, основанные на последней переписи и учитывающие разницу умерших и рожденных с того времени). Пересчитывая процентные результаты опроса в абсолюты, из знаменателя нужно вычесть тех (граждан Украины), кто находится за пределами страны во время опроса. Что не так?Какая же она репрезентативная, если невозможно было опросить тех, кто уехал не с концами, а на проектные, или сезонные работы?Это просто игра слов с вашей стороны. Понятное дело, что возвращать нужно созданием благоприятных условий, в первую очередь хорошо оплачиваемых рабочих мест.