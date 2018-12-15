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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:34

  rjkz написав:
  antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла.
2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove
Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся.
Подытожим
Дано: 40 млн населения
Уже работают за рубежом - 10 млн
Хотят выехать - 20% от оставшихся
Считаем
40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн)
Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!


+1.
Дополнение.
Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.

На деле, из оставшихся 10 млн у трех четвертей будет возраст за 40.
Кстати, заметил в этом году, что большинство кассиров в АТБ, Эко-маркете и Форе у нас в районе предпенсионного, а то и пенсионного возраста. Новус и Ашан пока держатся
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:52

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:17

  RomanTik написав:а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.

Скажите. Ваши комментарии удаляют? Мои да. Вот вам и ответ.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:19

  jeugen написав:
  rjkz написав:Боюсь, что реальный масштаб проблемы можно будет осознать, когда прекратится массовый свал и внимательно посмотрев на оставшихся мы увидим стариков, детей и армию чиновников, которые не смогут ничего делать вне Украины, да и незачем оно им. "Нас и здесь неплохо кормят"(С).

Мені здається що ти помиляєшся - дітей до того моменту вже позабирають. І нових вже будуть там народжувати, аби отримати громадянство.
Армія - люди ризикуючи життям отримують з/п в 8-10 тис грн. Вважаю, що вони підтримають народ. І будуть його супроводжувати.
Залишається пенсія і кормушка - але тут виникає гарна можливість розпочати легальний продаж землі, про який так сладко співають.
Тому, зважаючи на темпи, років через 20 - країни вже не буде. Тупо продадуть чиновники, щоб платити собі з/п.


Даже нечем возразить... :(
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:27

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.

Скажите. Ваши комментарии удаляют? Мои да. Вот вам и ответ.


Я наверное поддержу инициативу.
Обращаюсь к администрации/модераторам с просьбой организации опроса по демографическому прогнозу и настроений. Может быть вид его стоит обсудить. На мой взгляд, война - это "прямая и явная угроза", а такая ситуация с демографией - это то, что гарантировано приведет к краху государства в течении пары десятков лет, но тогда делать что-то будет уже поздно.

Никто не против?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:52

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  rjkz написав:Никто не против?

Мені здається, що навряд чи хтось буде проти. Але, дійсно, коли видаляють коменти з форуму - ніхто не дає гарантії, що кількість голосів теж не буде корегуватися.
А голосувати про те, що на цей момент не показує признаків життя (послуги банків) - навряд чи, результати цікаві комусь, окрім організаторів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:19

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  jeugen написав:Мені здається, що навряд чи хтось буде проти

Тільки тих, хто проголосує, що планує емігрувати в найближчі півроку-рік, і залишиться (можна вирахувати по айпі) - блокувати назавжди. :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:24

  Surfer написав:это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад


Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет. В знаменателе у меня 42 млн (данные на сегодня, основанные на последней переписи и учитывающие разницу умерших и рожденных с того времени). Пересчитывая процентные результаты опроса в абсолюты, из знаменателя нужно вычесть тех (граждан Украины), кто находится за пределами страны во время опроса. Что не так?

  Surfer написав:В опросе учавствовала лишь репрезентативная выборка в "2021 респондент во всех областях Украины кроме окупированных"


Какая же она репрезентативная, если невозможно было опросить тех, кто уехал не с концами, а на проектные, или сезонные работы?

  Surfer написав:И не надо никого возвращать - это очередной бред. Каждый волен жить там где он хочет. Давайте еще железный занавес построим - чтобы никто сбежать не смог. Уезжающие из страны - лишь следствие, исправлять надо причины.


Это просто игра слов с вашей стороны. Понятное дело, что возвращать нужно созданием благоприятных условий, в первую очередь хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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