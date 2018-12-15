Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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antey1969 написав:1) Остаться хотят старики и предпенсы, которым за рубежом начинать все сначала просто нет ни сил, ни смысла. 2) Опрос проводился среди до сих пор не выехавших украинцев... https://news.finance.ua/ru/news/-/44116 ... noj-osnove Если верить пану Реве, то к 20%, смотрящих за рубеж в поисках лучшей жизни, следует добавить еще порядка 10-12 млн, уже перманентно там обретающихся. Подытожим Дано: 40 млн населения Уже работают за рубежом - 10 млн Хотят выехать - 20% от оставшихся Считаем 40 - 10 = 30(млн). 30 млн - 20% = 24 (млн) Итого: Твердо решили остаться и работать на просторах неньки 24 млн населения или 60% от списочного состава. Отнимаем от этой цифры пенсионеров, детей и инвалидов... и рабочих рук остается менее 10 млн - остаться хочет всего порядка 40% от трудоспособного населения, Карл!
+1. Дополнение. Из "рабочих" 10 млн. реально рабочих сколько? На деле на одного рабочего еще семеро с ложкой.
На деле, из оставшихся 10 млн у трех четвертей будет возраст за 40. Кстати, заметил в этом году, что большинство кассиров в АТБ, Эко-маркете и Форе у нас в районе предпенсионного, а то и пенсионного возраста. Новус и Ашан пока держатся
Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.
rjkz написав:Боюсь, что реальный масштаб проблемы можно будет осознать, когда прекратится массовый свал и внимательно посмотрев на оставшихся мы увидим стариков, детей и армию чиновников, которые не смогут ничего делать вне Украины, да и незачем оно им. "Нас и здесь неплохо кормят"(С).
Мені здається що ти помиляєшся - дітей до того моменту вже позабирають. І нових вже будуть там народжувати, аби отримати громадянство. Армія - люди ризикуючи життям отримують з/п в 8-10 тис грн. Вважаю, що вони підтримають народ. І будуть його супроводжувати. Залишається пенсія і кормушка - але тут виникає гарна можливість розпочати легальний продаж землі, про який так сладко співають. Тому, зважаючи на темпи, років через 20 - країни вже не буде. Тупо продадуть чиновники, щоб платити собі з/п.
RomanTik написав:а почему бы администрации не запилить опрос на сайте? а то вот уже который месяц висит голосовалка про услуги банков.
Скажите. Ваши комментарии удаляют? Мои да. Вот вам и ответ.
Я наверное поддержу инициативу. Обращаюсь к администрации/модераторам с просьбой организации опроса по демографическому прогнозу и настроений. Может быть вид его стоит обсудить. На мой взгляд, война - это "прямая и явная угроза", а такая ситуация с демографией - это то, что гарантировано приведет к краху государства в течении пары десятков лет, но тогда делать что-то будет уже поздно.
Мені здається, що навряд чи хтось буде проти. Але, дійсно, коли видаляють коменти з форуму - ніхто не дає гарантії, що кількість голосів теж не буде корегуватися. А голосувати про те, що на цей момент не показує признаків життя (послуги банків) - навряд чи, результати цікаві комусь, окрім організаторів.
Surfer написав:это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад
Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет. В знаменателе у меня 42 млн (данные на сегодня, основанные на последней переписи и учитывающие разницу умерших и рожденных с того времени). Пересчитывая процентные результаты опроса в абсолюты, из знаменателя нужно вычесть тех (граждан Украины), кто находится за пределами страны во время опроса. Что не так?
Surfer написав:В опросе учавствовала лишь репрезентативная выборка в "2021 респондент во всех областях Украины кроме окупированных"
Какая же она репрезентативная, если невозможно было опросить тех, кто уехал не с концами, а на проектные, или сезонные работы?
Surfer написав:И не надо никого возвращать - это очередной бред. Каждый волен жить там где он хочет. Давайте еще железный занавес построим - чтобы никто сбежать не смог. Уезжающие из страны - лишь следствие, исправлять надо причины.
Это просто игра слов с вашей стороны. Понятное дело, что возвращать нужно созданием благоприятных условий, в первую очередь хорошо оплачиваемых рабочих мест.
jeugen написав:Залишається пенсія і кормушка - але тут виникає гарна можливість розпочати легальний продаж землі, про який так сладко співають. Тому, зважаючи на темпи, років через 20 - країни вже не буде. Тупо продадуть чиновники, щоб платити собі з/п.
Земля без людей, которые могут ее обрабатывать, никому не нужна. Как и в целом страна без работников.
Surfer написав:это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад - на мертвых душах еще круче "картинку" нарисовать можно.
Це за нормальною логікою необхідно враховувати всих. Адже при введенні податків - всі враховуються (окрім білякоритних свиней), а при оцінці настроїв - тільки ті, яких вигідно. Це знову якісь подвійні стандарти?
Это у вас тройные стандарты и элементарное отсутствие логики. Кстати давно замечено , вполне в стиле вашего порохоботства - майдан выступал против олигархов , но порох как през-олигарх - круче всех, потому что на его предприятиях зарплаты хорошие. Типичное плебейское двоемыслие. Вопрос в данном случае стоит о намерении выезжать из страны. И он УЖЕ НЕ ПРИМЕНИМ к тем кто УЖЕ выехал. Это элементарно.
То же самое :
zРадио написав:
Surfer написав:это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад
Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет.
Еще один с тройными стандартами - учитываем значит тех кто уехал 10 лет , но не учитываем тех кто выехал 11, 15, 17 и т.д. лет назад - тут играем , тут не играем тут рыбу заворачиваем ? Это и есть манипуляции, игра слов и попытка сделать как "выгоднее" в разрезе видения своего , определенного результата опроса. Не важно когда , эти люди УЖЕ уехали, и к ним данная постановка вопроса уже НЕ ОТНОСИТСЯ.
Какая же она репрезентативная, если невозможно было опросить тех, кто уехал не с концами, а на проектные, или сезонные работы?
Да потому она репрезентативная потому что касается тех кто еще не выехал - и это четко следует из формулировки - имеет намерение выехать или нет. Не может иметь намерения выехать тот кто уже выехал - это как 2*2. Элементарные вещи приходится разжовывать. Не надо мешать все в кучу чтобы на выходе получить коня сферического в вакууме, только потому что так кому то хочется. А что касается уже выехавших и о их дальнейших планах - существуют отдельные опросы, наподобие этого, на примере Польши, как одного из самых популярных направлений у выехавших :
Переважна більшість українських трудових мігрантів (73%) не мають наміру залишатися жити в Польщі.
Про це йдеться в дослідженні “Барометр трудової міграції” в першому півріччі 2018 року, підготовленому компанією Personel Service.
Таке бажання декларують лише 11% українських заробітчан, які перебувають у Польщі.
“11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно, 15% ще не знають, чи в майбутньому приймуть таке рішення, і 3/4 українців сприймають перебування в Польщі як тимчасове, що означає: після завершення роботи вони хочуть повернутися на Батьківщину”, – підкреслюється в дослідженні.
Про купівлю житла в Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в Польщі, а 0,5% декларують, що вже мають квартиру або будинок у Польщі.
Крім того, 3% українців, що працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.
Найбільш частими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%).