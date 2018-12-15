Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

Додано: Пон 24 гру, 2018 15:49

jeugen написав: Surfer написав: это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад - на мертвых душах еще круче "картинку" нарисовать можно. это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад - на мертвых душах еще круче "картинку" нарисовать можно.

Це за нормальною логікою необхідно враховувати всих. Адже при введенні податків - всі враховуються (окрім білякоритних свиней), а при оцінці настроїв - тільки ті, яких вигідно.

Це знову якісь подвійні стандарти? Це за нормальною логікою необхідно враховувати всих. Адже при введенні податків - всі враховуються (окрім білякоритних свиней), а при оцінці настроїв - тільки ті, яких вигідно.Це знову якісь подвійні стандарти?

zРадио написав: Surfer написав: это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад

это по вашей, с позволения сказать "логике", надо учитывать и тех кто уехал и 10 и 100 лет назад



Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет. Тех, кто 10 лет назад уехал - нужно учитывать, потому что мы пользуемся данными переписи 2001 года, а тех, кто 100 лет назад - разумеется, нет.

Какая же она репрезентативная, если невозможно было опросить тех, кто уехал не с концами, а на проектные, или сезонные работы?

Більшість українських трудових мігрантів не планують залишатися в Польщі (опитування)



Переважна більшість українських трудових мігрантів (73%) не мають наміру залишатися жити в Польщі.



Про це йдеться в дослідженні “Барометр трудової міграції” в першому півріччі 2018 року, підготовленому компанією Personel Service.



Таке бажання декларують лише 11% українських заробітчан, які перебувають у Польщі.



“11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно, 15% ще не знають, чи в майбутньому приймуть таке рішення, і 3/4 українців сприймають перебування в Польщі як тимчасове, що означає: після завершення роботи вони хочуть повернутися на Батьківщину”, – підкреслюється в дослідженні.



Про купівлю житла в Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в Польщі, а 0,5% декларують, що вже мають квартиру або будинок у Польщі.



Крім того, 3% українців, що працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.



Найбільш частими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%).

Про це йдеться в дослідженні “Барометр трудової міграції” в першому півріччі 2018 року, підготовленому компанією Personel Service.“11% працівників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб оселитися в Польщі постійно, 15% ще не знають, чи в майбутньому приймуть таке рішення, іПро купівлю житла в Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в Польщі, а 0,5% декларують, що вже мають квартиру або будинок у Польщі.Крім того, 3% українців, що працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.Найбільш частими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%).

Это у вас тройные стандарты и элементарное отсутствие логики. Кстати давно замечено , вполне в стиле вашего порохоботства - майдан выступал против олигархов , но порох как през-олигарх - круче всех, потому что на его предприятиях зарплаты хорошие. Типичное плебейское двоемыслие. Вопрос в данном случае стоит о намерении выезжать из страны. И он УЖЕ НЕ ПРИМЕНИМ к тем кто УЖЕ выехал. Это элементарно.То же самое :Еще один с тройными стандартами - учитываем значит тех кто уехал 10 лет , но не учитываем тех кто выехал 11, 15, 17 и т.д. лет назад - тут играем , тут не играем тут рыбу заворачиваем ? Это и есть манипуляции, игра слов и попытка сделать как "выгоднее" в разрезе видения своего , определенного результата опроса.Не важно когда , эти люди УЖЕ уехали, и к ним данная постановка вопроса уже НЕ ОТНОСИТСЯ.Да потому она репрезентативная потому что касается тех кто еще не выехал - и это четко следует из формулировки - имеет намерение выехать или нет. Не может иметь намерения выехать тот кто уже выехал - это как 2*2. Элементарные вещи приходится разжовывать. Не надо мешать все в кучу чтобы на выходе получить коня сферического в вакууме, только потому что так кому то хочется. А что касается уже выехавших и о их дальнейших планах - существуют отдельные опросы, наподобие этого, на примере Польши, как одного из самых популярных направлений у выехавших :