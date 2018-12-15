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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:46

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  Surfer написав:майдан выступал против олигархов , но порох как през-олигарх - круче всех, потому что на его предприятиях зарплаты хорошие. Типичное плебейское двоемыслие.

В даному випадку враховувались всі сфери людей. І ті хто можуть почати свій бізнес і ті хто - ні. Як управлінець - Порох мав найкраще портфоліо. А кращим варіантом він став не тільки із-за хороших з/п на заводі, а й по причині порядку на його підприємствах.
  Surfer написав:Еще один с тройными стандартами - учитываем значит тех кто уехал 10 лет , но не учитываем тех кто выехал 11, 15, 17 и т.д. лет назад

А хто казав, що 11-17 років не враховуються. Як раз таки навпаки, згідно з посту видно, що враховувати всих виїхавших після перепису 2001р.
  Surfer написав:Не важно когда , эти люди УЖЕ уехали, и к ним данная постановка вопроса уже НЕ ОТНОСИТСЯ.

З яких пір ці люди перестали бути працездатним населенням України? Вони ж не всі приняли громадянство інших країн.
  Surfer написав:Не надо мешать все в кучу чтобы на выходе получить коня сферического в вакууме, только потому что так кому то хочется.

Саме по цій причині необхідно розділяти працездатне населення, бюджетників, пенсіонерів та дітей. Ви, особисто, приймали участь в цьому опитуванні? Звідки я, і будь-хто, хто не відноситься до цих статистів знає відсоток, ну хоча б працездатного населення з цієї вибірки? Адже людей для статистики могли ловити біля входу до пенсійного фонду, або біля ВР, чи КМ?
І головне - яка зараз З/П профессійного провокаційного форумчанина? І які умови праці?
jeugen
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