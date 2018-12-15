Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

В даному випадку враховувались всі сфери людей. І ті хто можуть почати свій бізнес і ті хто - ні. Як управлінець - Порох мав найкраще портфоліо. А кращим варіантом він став не тільки із-за хороших з/п на заводі, а й по причині порядку на його підприємствах.
А хто казав, що 11-17 років не враховуються. Як раз таки навпаки, згідно з посту видно, що враховувати всих виїхавших після перепису 2001р.
З яких пір ці люди перестали бути працездатним населенням України? Вони ж не всі приняли громадянство інших країн.
Саме по цій причині необхідно розділяти працездатне населення, бюджетників, пенсіонерів та дітей. Ви, особисто, приймали участь в цьому опитуванні? Звідки я, і будь-хто, хто не відноситься до цих статистів знає відсоток, ну хоча б працездатного населення з цієї вибірки? Адже людей для статистики могли ловити біля входу до пенсійного фонду, або біля ВР, чи КМ?
І головне - яка зараз З/П профессійного провокаційного форумчанина? І які умови праці?