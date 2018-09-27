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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:26

многие уже уехали. Знаю минимум пару десятков людей кто уехал.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:38

  link654 написав:многие уже уехали. Знаю минимум пару десятков людей кто уехал.


Знаю многих кто уехал, знаю многих кто собирается ( и делает конкретные шаги), знаю многих кто хотел-бы. Многие не афишируют свои намерения и желания, но порой по информированности понятно, что люди, что называется, "в теме".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 03:14

Re: Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни..

  rjkz написав:Знаю многих кто уехал, знаю многих кто собирается
да что там говорить .. дети вон учаться почти 80% молодежи учит дополнительно от английского до польского и немецкого и все настроены бежать отсюда... вопрос даже не столько в деньги, кто хочет жить в коррумпированной насквозь стране где вместо законов рулят кланы олигархов?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:03

  Джон написав:
  rjkz написав:Знаю многих кто уехал, знаю многих кто собирается
да что там говорить .. дети вон учаться почти 80% молодежи учит дополнительно от английского до польского и немецкого и все настроены бежать отсюда... вопрос даже не столько в деньги, кто хочет жить в коррумпированной насквозь стране где вместо законов рулят кланы олигархов?


К сожалению, да. И не только дети и молодежь.
rjkz
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  #<1234
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