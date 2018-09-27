Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 00:38
Знаю многих кто уехал, знаю многих кто собирается ( и делает конкретные шаги), знаю многих кто хотел-бы. Многие не афишируют свои намерения и желания, но порой по информированности понятно, что люди, что называется, "в теме".
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:22
Ти впевнений? Китайці пропонують Україні такі проектии, і все за їх кошт, але з одним но - там будуть працювати виключно китайці, для яких навіть будуть будувати СМТ.
До речі - європейці нашим теж не дуже довіряють.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:27
Здається мені, що широко озвучена в 2015-му псевдо політінформація про те, що згідно з домовленостями на найвищому рівні планети - в Україні до 2020р має проживати 23 млн населення, і що майдан проти Януковича спонсурувла європа та США, бо той не справлявся зі своїми обов*язками - все більше стає схожою на правду. Прикро...
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