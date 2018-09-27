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Більшість українців не мають
наміру виїжджати з країни...

Більшість українців не мають наміру виїжджати з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:26

многие уже уехали. Знаю минимум пару десятков людей кто уехал.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:38

  link654 написав:многие уже уехали. Знаю минимум пару десятков людей кто уехал.


Знаю многих кто уехал, знаю многих кто собирается ( и делает конкретные шаги), знаю многих кто хотел-бы. Многие не афишируют свои намерения и желания, но порой по информированности понятно, что люди, что называется, "в теме".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:22

  Gastarbaiter написав:
  jeugen написав:Залишається пенсія і кормушка - але тут виникає гарна можливість розпочати легальний продаж землі, про який так сладко співають.
Тому, зважаючи на темпи, років через 20 - країни вже не буде. Тупо продадуть чиновники, щоб платити собі з/п.

Земля без людей, которые могут ее обрабатывать, никому не нужна. Как и в целом страна без работников.

Ти впевнений? Китайці пропонують Україні такі проектии, і все за їх кошт, але з одним но - там будуть працювати виключно китайці, для яких навіть будуть будувати СМТ.
До речі - європейці нашим теж не дуже довіряють.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:27

Здається мені, що широко озвучена в 2015-му псевдо політінформація про те, що згідно з домовленостями на найвищому рівні планети - в Україні до 2020р має проживати 23 млн населення, і що майдан проти Януковича спонсурувла європа та США, бо той не справлявся зі своїми обов*язками - все більше стає схожою на правду. Прикро...
jeugen
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