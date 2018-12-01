Унікальний шестиколісний Wrangler у стилі стім-панк продають у США.
Дивися повний текст Створили авто, яке їздить на воді (відео).
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Додано: Нед 23 гру, 2018 09:28
Створили авто, яке їздить на воді (відео)
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Дивися повний текст Створили авто, яке їздить на воді (відео).
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:29
"Автомобиль можно считать эко-машиной, потому что не производит вредных выбросов." - сегодня чей-то сильно забористое у аффтора!!!
Это же двигатель внешнего сгорания, со "всеми отсюда вытекающими": мизерным КПД, громадным расходом топлива (и воды, кстати питьевой), также производящий в огромных количествах СО2, канцерогены и т.д. и т.п.!!!
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