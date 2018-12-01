RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Створили авто, яке
їздить на воді (відео)

Створили авто, яке їздить на воді (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:28

Створили авто, яке їздить на воді (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Унікальний шестиколісний Wrangler у стилі стім-панк продають у США.

Дивися повний текст Створили авто, яке їздить на воді (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86329
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:29

"Автомобиль можно считать эко-машиной, потому что не производит вредных выбросов." - сегодня чей-то сильно забористое у аффтора!!!

Это же двигатель внешнего сгорания, со "всеми отсюда вытекающими": мизерным КПД, громадным расходом топлива (и воды, кстати питьевой), также производящий в огромных количествах СО2, канцерогены и т.д. и т.п.!!!
Radon
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:12

Re: Створили авто, яке їздить на воді (відео)

Это двигатель не на воде, а на дровах, угле или мазуте.
Между прочим неплохой метод для вырабатывания электричества. Возможно скоро появятся и у нас, когда массово пойдут электромобили и с нас будут драть шкуры за электроэнергию. И тебе электричество в дом и тебе паровое отопление. Но есть и минусы - звук. )))
Те кто думает ветряками и солнечными панелями отмазаться, глубоко заблуждаются. Ввести налоги на дождь и другие погодные явления как пальцем об асфальт. Что поделать. Рабатизиция.
p_a_l
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До армії надійшла нова партія вітчизняних бронемашин (відео)
R2 » П'ят 21 гру, 2018 08:33
2 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:20
lsiserg_ua
Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та...
R2 » Сер 12 гру, 2018 01:02
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 01:02
keltar
Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто 1, 2
R2 » Суб 01 гру, 2018 19:33
12 1011
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 19:01
kalinovskiyyura1976

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5628)
23.12.2018 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.