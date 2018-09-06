Ринок товарів і послуг в інтернеті розростається посиленими темпами. Так, в 2018 році оборот придбаних онлайн товарів досяг 65 млрд грн.
Дивися повний текст За рік в Україні продали товарів у мережі на 65 мільярдів гривень.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 09:51
За рік в Україні продали товарів у мережі на 65...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік в Україні продали товарів у мережі на 65 мільярдів гривень.
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:51
оборот приобретённых онлайн товаров достиг 65 млрд грн
выручка от рекламы и товаров и услуг в соцсетях 9,5 млрд грн или 14,61% от оборота.
Молодцы ребята, гугловский метод выманивания денег за рекламу.
И ненужно отделять Пром и ОЛХ от Гугла. Тот же принцип, плати за рекламу или ничего не светит.
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