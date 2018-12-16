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Гнучкі смартфони з'являться
в 2019 році і займуть...

Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:03

Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок смартфонів близький до насичення і для виробників потрібна нова і незвичайна ніша, якою обіцяє стати сфера випуску рішень з гнучкими екранами.

Дивися повний текст Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть близько 0,1% ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:03

Сделайте лучше небьющийся и не царапающийся экран.
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