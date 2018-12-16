Ринок смартфонів близький до насичення і для виробників потрібна нова і незвичайна ніша, якою обіцяє стати сфера випуску рішень з гнучкими екранами.
Дивися повний текст Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть близько 0,1% ринку.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:03
Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть...
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Дивися повний текст Гнучкі смартфони з'являться в 2019 році і займуть близько 0,1% ринку.
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