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Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 запрацює електронна система обліку і реєстрації цих посилок.
Дивися повний текст Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із закордонних відправлень українців
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:40
Скоро воздух начнут продавать... Когда же вы нажретесь...
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Ірина_
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