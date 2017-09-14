Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...

Додано: Нед 23 гру, 2018 11:44

Со "слепых трастов" собирайте деньги.



Резидент заплатил хоть копейку налогов с вырученных 300млн USD за "Ленинскую Кузню"?



На "5" и "Прямом" уже перестали платить зарплаты в конвертах?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин