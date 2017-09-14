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Посилки по-новому: скільки
уряд хоче зібрати грошей із...

Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:02

Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 запрацює електронна система обліку і реєстрації цих посилок.

Дивися повний текст Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із закордонних відправлень українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:17

А что будет мешать этим черным импортерам договариваться с продавцом о том что товар яко бы стоит 100Долларов ,а остальное им просто на счёт? Как почта будет следить?
vlodnorris
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36

Все Европу вспоминают,а не хотят вспомнить как у них там с коррупцией?и если министр миллионер и куча квартир при зарплате низкой?или Бентли у замов и тп?а они про посылки.... Лицемеры как и шоколадник
lavidenko
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:38

Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..

Китайским шопоголикам подгорает :)
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:35

Адепты секты "Свидетели Реформ" не уймутся
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:49

А слабо отключить контрабандные телефоны по ІМЕІ коду ?
large
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:19

Ничего не будет.
Ratatui
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