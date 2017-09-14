З 1 січня 2021 запрацює електронна система обліку і реєстрації цих посилок.
Дивися повний текст Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із закордонних відправлень українців.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:02
Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із закордонних відправлень українців.
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:17
А что будет мешать этим черным импортерам договариваться с продавцом о том что товар яко бы стоит 100Долларов ,а остальное им просто на счёт? Как почта будет следить?
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36
Все Европу вспоминают,а не хотят вспомнить как у них там с коррупцией?и если министр миллионер и куча квартир при зарплате низкой?или Бентли у замов и тп?а они про посылки.... Лицемеры как и шоколадник
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:38
Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..
Китайским шопоголикам подгорает
Додано: Нед 23 гру, 2018 23:19
Ну, во первых это не законно - куча телефонов ввезено из-за границы индивидуально и легально.
Во вторых, какой телефон у премьера и большинства депутатов и министров, видел? (подсказка: такой же как и у нанопремьера соседней северо-западной страны).
И всех их предлагаешь тоже отключить?
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