Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...

а какой вменяемый и компетентный для уровня министра человек пойдет работать на низкую зарплату? (за исключением случаев, когда уже и так достаточно заработал в "предыдущей жизни")
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:42
а какой вменяемый и компетентный для уровня министра человек пойдет работать на низкую зарплату? (за исключением случаев, когда уже и так достаточно заработал в "предыдущей жизни")
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00
если про "большинство депутатов и министров", то уверен что не айфон. даже если цена не парит.
знакомая с довольно скромной зарплатой кстати как-то купила последний айфон в кредит на полгода. как по мне, не очень прагматичный выбор.
депутаты и министры все-таки уже давно перерасли те детские штанишки, когда "крутость" измеряется сначала мобильным телефоном, потом - личным автомобилем.
если айфон выбирается из соображений "вытащил из коробки и работаю, не нужно настраивать, нет проблем с совместимостью", то обычно это полностью легальный продукт. а нанопремьерам соседей их спецы не рекомендуют использовать яблоко из-за боязни происков США.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:44
Аж смішно, 500 мільйонів вони в рік надумали заробити. Контрабандисти все одно придумають іншу схему ввезення, їх таким обмеженням не злякаєш. А 500 лямів можна з митниць мати за місяць, якщо прибрати повністю корупційну складову. В ідеалі було б віддати всі митниці в управління стороннім європейським аутсорсинговим організаціям. Ця
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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