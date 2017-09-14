а какой вменяемый и компетентный для уровня министра человек пойдет работать на низкую зарплату? (за исключением случаев, когда уже и так достаточно заработал в "предыдущей жизни")
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:42
а какой вменяемый и компетентный для уровня министра человек пойдет работать на низкую зарплату? (за исключением случаев, когда уже и так достаточно заработал в "предыдущей жизни")
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00
если про "большинство депутатов и министров", то уверен что не айфон. даже если цена не парит.
знакомая с довольно скромной зарплатой кстати как-то купила последний айфон в кредит на полгода. как по мне, не очень прагматичный выбор.
депутаты и министры все-таки уже давно перерасли те детские штанишки, когда "крутость" измеряется сначала мобильным телефоном, потом - личным автомобилем.
если айфон выбирается из соображений "вытащил из коробки и работаю, не нужно настраивать, нет проблем с совместимостью", то обычно это полностью легальный продукт. а нанопремьерам соседей их спецы не рекомендуют использовать яблоко из-за боязни происков США.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:44
Аж смішно, 500 мільйонів вони в рік надумали заробити. Контрабандисти все одно придумають іншу схему ввезення, їх таким обмеженням не злякаєш. А 500 лямів можна з митниць мати за місяць, якщо прибрати повністю корупційну складову. В ідеалі було б віддати всі митниці в управління стороннім європейським аутсорсинговим організаціям. Ця
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:15
Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..
та що вы говорите.. а ну - тсс а то сейчас в агенты кремля запишут местные минстеци)).
ну вот Насиров например или Коболев.. вполне компетентные особы...)) даже премии получают))
а почему то что я могу купит на Али я должен покупать в полтора -два раза дороже в наших сетевых магазинах?
Додано: Вів 25 гру, 2018 00:28
думаю это на Розетке ,,була реклама одного з інтернет-магазинів про те, що один і той же мобільний телефон коштує 4990 гривень або 4500 гривень і внизу червоненька примітка: оскільки товар перебуває в Польщі, передаватися буде поштовою компанією протягом 7 днів. Різниця – 500 гривень. І саме проти таких «розумників» повинна працювати ця норма», – резюмував Верланов.,, Этот клоун думает что мобилку будут по частям провозить ? Там скорее всего суть в том что доставка займет 7 суток. Потому что не в Украине сам товар находится.
Додано: Вів 25 гру, 2018 03:11
Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..
Задолбали в чужие карманы соваться... Какая ему разница.. я налог заплатил с дохода и покупаю где и что хочу..Про какой рынок соевые вообще лепечут если идет тотальное лоббирование частных интересов?? Какой то феодализм с примесью тоталитаризма - холопы имеют право покупать только в магазине у барина и по его цене-- вот к чему все идет.
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