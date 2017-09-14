RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Посилки по-новому: скільки
уряд хоче зібрати грошей із...

Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:42

  lavidenko написав:Все Европу вспоминают,а не хотят вспомнить как у них там с коррупцией?и если министр миллионер и куча квартир при зарплате низкой?или Бентли у замов и тп?а они про посылки.... Лицемеры как и шоколадник


а какой вменяемый и компетентный для уровня министра человек пойдет работать на низкую зарплату? (за исключением случаев, когда уже и так достаточно заработал в "предыдущей жизни")
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00

  EKO написав:
  large написав:А слабо отключить контрабандные телефоны по ІМЕІ коду ?


Ну, во первых это не законно - куча телефонов ввезено из-за границы индивидуально и легально.
Во вторых, какой телефон у премьера и большинства депутатов и министров, видел? (подсказка: такой же как и у нанопремьера соседней северо-западной страны).

И всех их предлагаешь тоже отключить? :mrgreen:


если про "большинство депутатов и министров", то уверен что не айфон. даже если цена не парит.
знакомая с довольно скромной зарплатой кстати как-то купила последний айфон в кредит на полгода. как по мне, не очень прагматичный выбор.
депутаты и министры все-таки уже давно перерасли те детские штанишки, когда "крутость" измеряется сначала мобильным телефоном, потом - личным автомобилем.

если айфон выбирается из соображений "вытащил из коробки и работаю, не нужно настраивать, нет проблем с совместимостью", то обычно это полностью легальный продукт. а нанопремьерам соседей их спецы не рекомендуют использовать яблоко из-за боязни происков США.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:44

Аж смішно, 500 мільйонів вони в рік надумали заробити. Контрабандисти все одно придумають іншу схему ввезення, їх таким обмеженням не злякаєш. А 500 лямів можна з митниць мати за місяць, якщо прибрати повністю корупційну складову. В ідеалі було б віддати всі митниці в управління стороннім європейським аутсорсинговим організаціям. Ця ідея вже колись приходила в голови нашим дупутатам, але звичайно ж, не прижилася. Хто ж у здоровому глузді буде перекривати схеми, на яких сам і сидить? Зате охлос, який купує раз в рік телефона на Аліекспресі і пару джинсів на Амазоні, можна і потрібно стригти додатково.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 24.05.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:15

Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..

  lavidenko написав:Все Европу вспоминают,а не хотят вспомнить как у них там с коррупцией
та що вы говорите.. а ну - тсс а то сейчас в агенты кремля запишут местные минстеци)).
  galex написав:а какой вменяемый и компетентный ...
ну вот Насиров например или Коболев.. вполне компетентные особы...)) даже премии получают))
  sergnemo68 написав:Китайским шопоголикам подгорает
а почему то что я могу купит на Али я должен покупать в полтора -два раза дороже в наших сетевых магазинах?
Джон
 
Повідомлень: 798
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:28

думаю это на Розетке ,,була реклама одного з інтернет-магазинів про те, що один і той же мобільний телефон коштує 4990 гривень або 4500 гривень і внизу червоненька примітка: оскільки товар перебуває в Польщі, передаватися буде поштовою компанією протягом 7 днів. Різниця – 500 гривень. І саме проти таких «розумників» повинна працювати ця норма», – резюмував Верланов.,, Этот клоун думает что мобилку будут по частям провозить ? Там скорее всего суть в том что доставка займет 7 суток. Потому что не в Украине сам товар находится.
alex lem
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 25.12.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 03:11

Re: Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із..

  alex lem написав:І саме проти таких «розумників» повинна працювати ця норма», – резюмував Верланов.,,
Задолбали в чужие карманы соваться... Какая ему разница.. я налог заплатил с дохода и покупаю где и что хочу..Про какой рынок соевые вообще лепечут если идет тотальное лоббирование частных интересов?? Какой то феодализм с примесью тоталитаризма - холопы имеют право покупать только в магазине у барина и по его цене-- вот к чему все идет.
Джон
 
Повідомлень: 798
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 427, 428, 429
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4284 222873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 02:49
Surfer
Скільки курятини можна купити за зарплату українця 1, 2
R2 » Пон 24 гру, 2018 08:27
11 438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 22:10
Дикий не Дикий
Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального...
R2 » Пон 24 гру, 2018 11:14
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 11:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65676)
25.12.2018 03:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.