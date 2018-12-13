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5 областей, де найшвидше розвивається будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
У Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях найбільше приватних домогосподарств встановили сонячні панелі.
Дивися повний текст 5 областей, де найшвидше розвивається будівництво приватних сонячних електростанцій
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R2
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:43
"На данный момент более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 121 МВт и самостоятельно обеспечивают свои потребности в электроэнергии."
Только два замечания:
1) мощность одного блока АЭС около 1000 МВт, а здесь 6000 СЭС выдают только 121 МВт. И одно существенное уточнение - мощность СЭС не стабильная (день-ночь, например), не прогнозируемая (тучки набежали - и нет электричества), не управляемая (а вы пробовали солнцем управлять?).
2) домохозяйства не обеспечивают свои потребности в электричестве по одной простой причине - НЕТ аккумуляторов. Ставят только панели и двунаправленный счётчик и всё. Цель только одна - заработать на зелёном тарифе, ни о какой энергонезависимости речь не идёт даже.
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LutsMan
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07
А цікаво було б побачити новину: В 2022-му кількість приватних АЕС збільшилась на 10 000шт. Тепер в кожному 2-му дворі київщини встановлено по АЕС. І окупність цих технологій - 2-5 років.
Чого ви порівнюєте х-й з пальцем. СЕС - це індивідуальна технологія, а АЕС - це вже масова.
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jeugen
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:09
LutsMan написав:
2) домохозяйства не обеспечивают свои потребности в электричестве по одной простой причине - НЕТ аккумуляторов. Ставят только панели и двунаправленный счётчик и всё. Цель только одна - заработать на зелёном тарифе, ни о какой энергонезависимости речь не идёт даже.
А что нельзя разве днем отдавать в сеть и ночью из сети забирать?
Аккумуляторы это когда один дом в поле и столбов с проводами далеко рядом нет.
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p_a_l
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