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5 областей, де найшвидше розвивається будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
У Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях найбільше приватних домогосподарств встановили сонячні панелі.
Дивися повний текст 5 областей, де найшвидше розвивається будівництво приватних сонячних електростанцій
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R2
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:43
"На данный момент более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 121 МВт и самостоятельно обеспечивают свои потребности в электроэнергии."
Только два замечания:
1) мощность одного блока АЭС около 1000 МВт, а здесь 6000 СЭС выдают только 121 МВт. И одно существенное уточнение - мощность СЭС не стабильная (день-ночь, например), не прогнозируемая (тучки набежали - и нет электричества), не управляемая (а вы пробовали солнцем управлять?).
2) домохозяйства не обеспечивают свои потребности в электричестве по одной простой причине - НЕТ аккумуляторов. Ставят только панели и двунаправленный счётчик и всё. Цель только одна - заработать на зелёном тарифе, ни о какой энергонезависимости речь не идёт даже.
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LutsMan
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:07
А цікаво було б побачити новину: В 2022-му кількість приватних АЕС збільшилась на 10 000шт. Тепер в кожному 2-му дворі київщини встановлено по АЕС. І окупність цих технологій - 2-5 років.
Чого ви порівнюєте х-й з пальцем. СЕС - це індивідуальна технологія, а АЕС - це вже масова.
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jeugen
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:09
LutsMan написав:
2) домохозяйства не обеспечивают свои потребности в электричестве по одной простой причине - НЕТ аккумуляторов. Ставят только панели и двунаправленный счётчик и всё. Цель только одна - заработать на зелёном тарифе, ни о какой энергонезависимости речь не идёт даже.
А что нельзя разве днем отдавать в сеть и ночью из сети забирать?
Аккумуляторы это когда один дом в поле и столбов с проводами далеко рядом нет.
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p_a_l
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:58
p_a_l написав:
А что нельзя разве днем отдавать в сеть и ночью из сети забирать?
Ти що!? Це ж зрада! Ти ж продаєш по 5, а от же маєш перш-за все використовувати свою електроенергію, а віддавати тільки надлишки. І нехай ночами АЕСи з ГЕСами та ТЕСами працюють в холосту. Навряд чи вони доповнені аккумуляторами. Щоб люди, які купують по 1,2грн могли спати спокійно і не переживали про роботу холодильниика.
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jeugen
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:18
p_a_l написав: LutsMan написав:
2) домохозяйства не обеспечивают свои потребности в электричестве по одной простой причине - НЕТ аккумуляторов. Ставят только панели и двунаправленный счётчик и всё. Цель только одна - заработать на зелёном тарифе, ни о какой энергонезависимости речь не идёт даже.
А что нельзя разве днем отдавать в сеть и ночью из сети забирать?
Аккумуляторы это когда один дом в поле и столбов с проводами далеко рядом нет.
ну если так то вот эта фраза из статьи не правда
На данный момент более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 121 МВт и самостоятельно обеспечивают свои потребности в электроэнергии.
о какой самостоятельности речь если нужны и столбы и провода и самое главное - электростанция которая будет давать таким "самостоятельным" ночью/в пасмурную погоду энергию (причем не по зеленому тарифу). Хотите самостоятельности - пожалуйста или отключайся полностью от потребления или покупай по тому же тарифу что и продаешь или продавай не по "зеленому". кто то ведь оплачивает этот "зеленый тариф" и этот кто-то - это все остальные потребители.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:41
RomanTik написав:
Хотите самостоятельности - пожалуйста или отключайся полностью от потребления или покупай по тому же тарифу что и продаешь или продавай не по "зеленому". кто то ведь оплачивает этот "зеленый тариф" и этот кто-то - это все остальные потребители.
Нічого, скоро Ахметка запусте свої станції.
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jeugen
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:48
jeugen, с точки зрения пересичного потребителя - нет разницы кто откроет эти "зеленые" станции, всё равно ведь они будут продавать энергию по "зеленому" (завышенному) тарифу.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:59
RomanTik написав:
Хотите самостоятельности - пожалуйста или отключайся полностью от потребления или покупай по тому же тарифу что и продаешь или продавай не по "зеленому". кто то ведь оплачивает этот "зеленый тариф" и этот кто-то - это все остальные потребители
Так по зеленому тарифу оплачується тільки чиста різниця між генерацією і споживанням. Тобто, генерувати треба більше Квт-год, ніж споживаєш, і заплатять тільки за надлишок, тому для пересічних термін окупації СЕС набагато довше, ніж для промислових.
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lapay
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