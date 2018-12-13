|
|
5 областей, де найшвидше розвивається будівництво...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19
Вкладчик1234 написав: jeugen написав: RomanTik написав:
Хотите самостоятельности - пожалуйста или отключайся полностью от потребления или покупай по тому же тарифу что и продаешь или продавай не по "зеленому". кто то ведь оплачивает этот "зеленый тариф" и этот кто-то - это все остальные потребители.
Нічого, скоро Ахметка запусте свої станції.
И нагреет всех по-полной
От до цього я й веду. Якого ха він переключився з теплоенерго на енерго? І чи не підуть ці кошти на спонсорство антиАТО? І чи не захоче приєднати Запоріжську і Херсонську області до луга*ндонії?
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему