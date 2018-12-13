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5 областей, де найшвидше
розвивається будівництво...

5 областей, де найшвидше розвивається будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19

  Вкладчик1234 написав:
  jeugen написав:
  RomanTik написав:Хотите самостоятельности - пожалуйста или отключайся полностью от потребления или покупай по тому же тарифу что и продаешь или продавай не по "зеленому". кто то ведь оплачивает этот "зеленый тариф" и этот кто-то - это все остальные потребители.

Нічого, скоро Ахметка запусте свої станції.

И нагреет всех по-полной :)

От до цього я й веду. Якого ха він переключився з теплоенерго на енерго? І чи не підуть ці кошти на спонсорство антиАТО? І чи не захоче приєднати Запоріжську і Херсонську області до луга*ндонії?
jeugen
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