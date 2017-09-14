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Скільки українці готові витратити на новорічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума середніх запланованих витрат на подарунки, їжу і наряди складе 8,9 тис гривень.
Дивися повний текст Скільки українці готові витратити на новорічні свята-2019 (дослідження)
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19
Все что нужно знать о хваленой средней зарплате
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