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Скільки українці готові
витратити на новорічні...

Скільки українці готові витратити на новорічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19

Скільки українці готові витратити на новорічні...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума середніх запланованих витрат на подарунки, їжу і наряди складе 8,9 тис гривень.

Дивися повний текст Скільки українці готові витратити на новорічні свята-2019 (дослідження).
R2
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Все что нужно знать о хваленой средней зарплате
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