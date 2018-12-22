Україна може почати експортувати власний природний газ в Європу вже до 2035 року.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21
Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Дивися повний текст Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року – експерт.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:22
При таком векторе развития Украины в 2035 уже может не быть. А перед выборами можно наговорить и не такое. Пока налицо факт, что украинцы стали жить в 2-4 раза хуже, чем 5 лет назад.
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