Україна може почати експортувати власний природний газ в Європу вже до 2035 року.
Дивися повний текст Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року – експерт.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21
Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Дивися повний текст Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року – експерт.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:21
Це дійсно правда. В України дуже хороші перспективи в плані добування газу.
В 60-х Україна поставляла газ в Москву!! Потім з"явився дешевий сибірський газ.
Враховуючи близькість Європи і постійне дорожчання нафти/газу потрібно розвивати власний видобуток.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:54
Популисты. Наталия Гребенюк забыла добавить : сначала надо вернуть Крым с газовыми месторождениями, вернуть вышки Бойко, вернуть Донбасс, сделать гидроразрыв пластов...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:09
Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05
ну, то руководство Укргаздобычи, которое обещало прирастить +5 млрд м3 - все на своих местах. А экспортировать газ после 2020 года обещал уже и сам Гройсман.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:10
Re: Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –
"Украина нуждается в современном производственном оборудовании" - так в чем проблема? Такое оборудование производится даже в Украине (станки Дискавери), китайцы тоже любой станок поставить могут, можно вообще нанимать подрядчиков со своим оборудованием - были бы деньги (а они у ДТЭК как раз есть). Или мадам Гребенюк хотела бы, чтоб государство выделило частной компании Ахметова деньги на покупку оборудования из бюджета?
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